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Киноафиша Статьи Костомаров и Авербух запятнали репутацию: люди не понимают, как они связались с дурной компанией

Костомаров и Авербух запятнали репутацию: люди не понимают, как они связались с дурной компанией

13 октября 2023 06:15
Костомаров и Авербух запятнали репутацию: люди не понимают, как они связались с дурной компанией

Объявление фигуриста разочаровало поклонников.

Илья Авербух вместе с Романом Костомаровым готовится опробовать себя в новой роли. Серебряный призер Олимпийских игр будет выступать в качестве спикера на форуме «Грани личного бренда». Этой новостью он поделился с подписчиками в социальных сетях, но они не оценили.

Форум состоится в Москве в конце осени. Авербух собирается рассказать на мероприятии о командной работе, с которой он, как тренер и организатор ледовых шоу, очень близко знаком. Костомаров, в свою очередь, поделится опытом переживания кризисных ситуаций: последний год в жизни спортсмена был на редкость тяжелым.

Поклонники фигуристов поражены тем, что их кумиры решили принять участие в подобном событии. По мнению публики, уровень форума и другие спикеры не внушают доверия.

«Хакамада? Собчак?», «Вам не стыдно с такими связываться?» — пишут в Сети разочарованные пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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