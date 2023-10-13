Костомаров и Авербух запятнали репутацию: люди не понимают, как они связались с дурной компанией

Илья Авербух вместе с Романом Костомаровым готовится опробовать себя в новой роли. Серебряный призер Олимпийских игр будет выступать в качестве спикера на форуме «Грани личного бренда». Этой новостью он поделился с подписчиками в социальных сетях, но они не оценили.

Форум состоится в Москве в конце осени. Авербух собирается рассказать на мероприятии о командной работе, с которой он, как тренер и организатор ледовых шоу, очень близко знаком. Костомаров, в свою очередь, поделится опытом переживания кризисных ситуаций: последний год в жизни спортсмена был на редкость тяжелым.

Поклонники фигуристов поражены тем, что их кумиры решили принять участие в подобном событии. По мнению публики, уровень форума и другие спикеры не внушают доверия.