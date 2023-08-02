Костомаров едва не рухнул в протезах: Домнина ахнула, но не помогла
Фигурист учится ходить заново.
Роман Костомаров продолжает осваивать ходьбу на протезах. Недавно фигурист выписался из больницы, где почти полгода врачи боролись за его жизнь. Роман потерял кисти рук и ноги ниже колена, поэтому ему приходится учиться передвигаться при помощи протезов. Его руки все еще восстанавливаются после ампутации и остаются закрыты бинтами.
В обычной жизни Костомаров уже достаточно уверенно ходит, следующим шагом стали специальные тренировки. На канале Романа появилось видео, где он занимается на степ-платформе. В кадре видно, что фигуристу очень сложно удержать равновесие — несколько раз он едва не упал, но смог сохранить баланс при помощи рук.
Спортсмен делает большие успехи в своих тренировках, но слишком спешит, из-за чего рискует упасть и получить травму. Супруге Романа Оксане Домниной, которая снимает тренировки, остается только ахать — никакую помощь фигурист не принимает.