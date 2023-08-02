Костомаров едва не рухнул в протезах: Домнина ахнула, но не помогла

Роман Костомаров продолжает осваивать ходьбу на протезах. Недавно фигурист выписался из больницы, где почти полгода врачи боролись за его жизнь. Роман потерял кисти рук и ноги ниже колена, поэтому ему приходится учиться передвигаться при помощи протезов. Его руки все еще восстанавливаются после ампутации и остаются закрыты бинтами.

В обычной жизни Костомаров уже достаточно уверенно ходит, следующим шагом стали специальные тренировки. На канале Романа появилось видео, где он занимается на степ-платформе. В кадре видно, что фигуристу очень сложно удержать равновесие — несколько раз он едва не упал, но смог сохранить баланс при помощи рук.

Спортсмен делает большие успехи в своих тренировках, но слишком спешит, из-за чего рискует упасть и получить травму. Супруге Романа Оксане Домниной, которая снимает тренировки, остается только ахать — никакую помощь фигурист не принимает.