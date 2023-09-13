Костомаров довел: у Кудрявцевой на съемках шоу случилась истерика

Каких только историй за свою долгую карьеру ни слышала Лера Кудрявцева. Многие звезды выворачивали душу перед телеведущей, но Роман Костомаров превзошел всех.

Перенесший ампутацию конечностей фигурист пришел на съемки шоу «Секрет на миллион». Спортсмен рассказал, как выкарабкался с того света и как теперь привыкает к новой жизни, в которой нет коньков, а есть протезы. Блондинка понимала, что интервью будет непростым, но не ожидала, что своими откровениями олимпийский чемпион доведет ее до истерики.

«Я рыдала взахлеб», — призналась она в личном блоге.

Теледива восхитилась силой духа своего собеседника, назвала его настоящим мужиком. И подчеркнула, что подавляющее большинство людей «занимаются бессмысленной возней» и не ценят свою хрупкую жизнь. Пример Романа заставил ведущую всерьез задуматься о том, как важно беречь все то, что она имеет.