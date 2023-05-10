«Кости торчат»: ужаснетесь, увидев исхудавшую жену Бондаренко без одежды
Поклонники обеспокоены состоянием модели.
Станислав Бондаренко души не чает в своей жене Аурелии Алехиной. Супруги воспитывают двоих дочерей и со стороны кажутся счастливой семейной парой. Между тем интернет-пользователи бьют тревогу, отмечая, что с возлюбленной актера не все в порядке.
Алехина активно ведет социальные сети. Не забывает она выкладывать новые фотографии и тогда, когда отправляется в отпуск. Один из таких кадров, на котором Аурелия запечатлена без одежды, произвел эффект разорвавшейся бомбы.
При виде модели в одном купальнике подписчики ужаснулись. Многие посчитали, что она выглядит излишне болезненной и худой.
«В сарафанчике лучше было бы. Некрасивое фото — кости торчат», «Прекращайте худеть, очень вас прошу», «Стасик не кормит что ли? Кости, обтянутые кожей», «Аурелия на грани», — подытожили фолловеры в комментариях к одному из постов Алехиной.