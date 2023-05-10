«Кости торчат»: ужаснетесь, увидев исхудавшую жену Бондаренко без одежды

Станислав Бондаренко души не чает в своей жене Аурелии Алехиной. Супруги воспитывают двоих дочерей и со стороны кажутся счастливой семейной парой. Между тем интернет-пользователи бьют тревогу, отмечая, что с возлюбленной актера не все в порядке.

Алехина активно ведет социальные сети. Не забывает она выкладывать новые фотографии и тогда, когда отправляется в отпуск. Один из таких кадров, на котором Аурелия запечатлена без одежды, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

При виде модели в одном купальнике подписчики ужаснулись. Многие посчитали, что она выглядит излишне болезненной и худой.