Кости скоро кожу проткнут: самая моложавая старушка Америки ошарашила публику

Вера Вонг долгие годы была известна как главный редактор модного журнала Vogue и дизайнер собственного бренда. Но сегодня американка затмевает даже свои самые роскошные платья. Каждый ее публичный выход производит настоящий фурор и обескураживает общественность.

73-летняя старушка выглядит очень молодо и всегда подчеркивает свою худобу. Однако теперь она буквально тает на глазах. Ее талия становится все тоньше, и кажется, что кости вот-вот проткнут кожу, поэтому поклоннику хотят просто накормить любимого дизайнера.

А недавно Вера Вонг вновь шокировала публику. На очередной ковровой дорожке она появилась в светло-сиреневом платье с откровенным декольте. В этом образе руки американки выглядели болезненно худыми. Тем не менее критику в свой адрес она воспринимает спокойно и совсем не планирует отказываться от откровенных нарядов.