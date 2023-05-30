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Кости скоро кожу проткнут: самая моложавая старушка Америки ошарашила публику

30 мая 2023 06:30
Кости скоро кожу проткнут: самая моложавая старушка Америки ошарашила публику

Ее хочется накормить.

Вера Вонг долгие годы была известна как главный редактор модного журнала Vogue и дизайнер собственного бренда. Но сегодня американка затмевает даже свои самые роскошные платья. Каждый ее публичный выход производит настоящий фурор и обескураживает общественность.

73-летняя старушка выглядит очень молодо и всегда подчеркивает свою худобу. Однако теперь она буквально тает на глазах. Ее талия становится все тоньше, и кажется, что кости вот-вот проткнут кожу, поэтому поклоннику хотят просто накормить любимого дизайнера.

Кости скоро кожу проткнут: самая моложавая старушка Америки ошарашила публику

А недавно Вера Вонг вновь шокировала публику. На очередной ковровой дорожке она появилась в светло-сиреневом платье с откровенным декольте. В этом образе руки американки выглядели болезненно худыми. Тем не менее критику в свой адрес она воспринимает спокойно и совсем не планирует отказываться от откровенных нарядов.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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