Кости кожу сейчас проткнут: звезда «Людей Х» превратился в живой скелет

Английский актер Николас Холт прославился на весь мир благодаря кинофраншизе «Люди Х». В серии супергеройских боевиков он сыграл роль мутанта Зверя.

После успеха картины Холт обзавелся армией фанаток по всему миру. Голубоглазый брюнет не мог не обратить на себя внимание женщин. Поклонницы буквально млели от его мягкой и миловидной внешности.

Но, к их огромному сожалению, сегодня 33-летний Николас изменился до неузнаваемости. Актер феноменально похудел: его щеки впали, и теперь на его лице остались только огромные глаза. Кажется, что кости вот-вот проткнут его кожу.

Неизвестно, для чего Холту понадобилось худеть, ведь он был в прекрасной форме. Фанаты полагают, что причина — в американской псевдоисторической ленте «Великая» о Екатерине II. Здесь Николас сыграл две роли — Петра III и Емельяна Пугачева.

Актер, как и его коллега по картине Эль Фаннинг, резко сбросил вес. Или похудение было требованием создателей сериала, или съемки оказались настолько изматывающими.

Холт дебютировал в кино еще в детстве. В 2002 он снялся в фильме «Мой мальчик» вместе с Хью Грантом. Также Николас появился в нашумевшем британском сериале «Молокососы», где сыграл главную роль.