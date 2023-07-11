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Космоса из «Бригады» народ невзлюбил 20 лет назад: как оказалось, не зря

11 июля 2023 20:45
Космоса из «Бригады» народ невзлюбил 20 лет назад: как оказалось, не зря

Актеру припомнили его грубость.

После роли в сериале «Бригада» актер Дмитрий Дюжев проснулся знаменитым, но слава его была спорной. Многие воспринимали артиста как его персонажа — вспыльчивого и страдающего зависимостью бандита.

Сам Дюжев рассказывает, что после роли Космоса получал множество писем, но не только от поклонников. Многие люди писали, что потеряли своих близких или даже детей из-за его «бандитского» влияния. В погоне за популярным образом из «Бригады» подростки начали хулиганить, нарушать закон и даже употреблять запрещенные вещества. За дурной пример актера невзлюбили.

Много лет после выхода «Бригады» Дюжев пытался улучшить свою репутацию и сменить амплуа. Но в 2021 году он оказался в центре скандала. Во время показа модельера Валентина Юдашкина Дюжев высказался крайне некорректно. Актер сказал, что жизнь скоротечна и увидим ли мы гения снова, неизвестно. Эти слова посчитали крайне грубыми, ведь в то время Юдашкин уже боролся с раком.

В этом году после смерти великого модельера Дюжеву в очередной раз припомнили его злые слова. Возможно, в актере намного больше общего с беспринципным Космосом, чем он сам думает.

Космоса из «Бригады» народ невзлюбил 20 лет назад: как оказалось, не зря
Фото: Кадры из сериала «Бригады», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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