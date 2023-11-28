Космонавты назвали лучший соус: с ним даже безвкусная масса становится кулинарным шедевром

Обычно в конце полета космонавтам надоедала космическая еда, но спасали их различные соусы. Самым известным, популярным и вкусным был соус под названием «Молдова», который придумали в Молдавии. Молдавские ученые из НИИ пищевой промышленности разработали новую технологию сублимации фруктов и овощей, благодаря чему появились более 20 видов космических соков, 15 фруктовых палочек и фруктовые пюре.

Соус «Молдова» представлял собой томатный соус с различными специями, такими как душистый перец, гвоздика и мускатный орех. Внешний вид и вкус соуса напоминали «кубанский», но были немного острее. Космонавты сразу полюбили его.

Алексей Губарев утверждал, что именно молдавский соус помогал ему и его коллегам есть уже поднадоевшие горячие блюда в тот период, когда экспедиция подходила к концу. А Павел Попович даже признавался, что под овощным соусом «Молдова» можно съесть даже башмак.

Интересно, что легендарную добавку и другие фруктовые и овощные блюда продолжали поставлять из Молдовы в центр космонавтики даже после распада СССР. Однако в середине 2000-х от продукции из Молдовы по неизвестным причинам отказались.