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«Косметики больше, чем на женщинах»: звезда «Великолепного века» вызвал оторопь

20 июня 2022 10:15
«Косметики больше, чем на женщинах»: звезда «Великолепного века» вызвал оторопь

Фанаты не остались в восторге от экспериментов артиста со стилем.

Бурак Озчивит столкнулся с критикой поклонников из-за своей внешности. Как уверены пользователи Сети, артист слишком сильно любит пользоваться косметикой.

Сегодня звезда «Великолепного века» является одним из самых востребованных турецких актеров, которого знают и любят далеко за пределами страны. В молодости Озчивит пробовал себя в качестве модели, участвовал не только в показах, но и в конкурсах красоты. В Сети появилась фотография с подобного мероприятия, на которой 19-летний Озчивит позирует с пышной укладкой и, вероятно, с подведенными глазами.

Интернет-пользователи не прошли мимо неожиданного снимка. Одни фанаты с юмором восприняли неожиданный кадр, однако другая часть поклонников предпочла раскритиковать артиста. По их мнению, знаменитость не отличается яркой запоминающейся внешностью и регулярно пользуется косметикой.

«По мне внешность обычная, косметики на нем было больше, чем на женщинах», — уверены пользователи Сети.

Также, как пишет Elle Girl, многие хейтеры не скрывают, что талант Озчивита весьма переоценен. Якобы актер не заслужил такой популярности.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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