«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия

Прожить почти век, сохранив ясный ум и легкость в движениях, — об этом мечтают многие, а Вере Васильевой не мечтала — она делала. Народная артистка СССР дожила до 97 лет, и ее секрет «вечной молодости» оказался вовсе не в спорте и не в строгих диетах.

Сегодня, когда звезде «Чука и Гека» могло бы исполниться 100 лет, мы вспоминаем ее советы для тех, кто хочет жить долго и выглядеть молодо.

В первую очередь, Васильева никогда не бегала по утрам и не подсчитывала калории. Она держала вес стабильным всю жизнь, но делала это без фанатизма. Ее «чудо-рецепт» был проще: не переедать, высыпаться, держать осанку и аккуратно укладывать волосы.

«Когда плохая голова, косметика и другие хитрости не помогают», — рассказывала актриса порталу КП.

Главное же, что помогало оставаться молодой, — ее отношение к жизни. Васильева избегала злобы и зависти, не зацикливалась на обидах и умела радоваться каждому дню.

Даже в 70 лет она ездила в провинциальные театры, чтобы сыграть роли, о которых мечтала в юности, и всегда строила планы на будущее. Коллеги вспоминали ее как человека неконфликтного и деликатного.

«Я всем уступаю. У меня робкий характер. Принимаю судьбу такой, какая она есть», — говорила актриса.

Свою молодость она поддерживала и сценой: запоминала огромные тексты, много двигалась, дышала в ритме роли, получала живую энергию зала. Театр был ее спортзалом и психологом в одном лице.

Но, пожалуй, главный секрет заключался в людях рядом. После смерти мужа ее окружили крестница и ее семья — те, кто подарил актрисе ощущение нужности и любовь. В ответ Васильева видела в людях достоинства и закрывала глаза на недостатки.

Ее жизнь оказалась почти лишена суеты, интриг и злобы, зато наполнена делом, в которое она верила до конца. И это оказалось лучшей формулой долголетия — без марафонов и жестких ограничений.

