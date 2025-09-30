Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия

«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия

30 сентября 2025 20:32
«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия

30 сентября она могла отпраздновать вековой юбилей.

Прожить почти век, сохранив ясный ум и легкость в движениях, — об этом мечтают многие, а Вере Васильевой не мечтала — она делала. Народная артистка СССР дожила до 97 лет, и ее секрет «вечной молодости» оказался вовсе не в спорте и не в строгих диетах.

Сегодня, когда звезде «Чука и Гека» могло бы исполниться 100 лет, мы вспоминаем ее советы для тех, кто хочет жить долго и выглядеть молодо.

В первую очередь, Васильева никогда не бегала по утрам и не подсчитывала калории. Она держала вес стабильным всю жизнь, но делала это без фанатизма. Ее «чудо-рецепт» был проще: не переедать, высыпаться, держать осанку и аккуратно укладывать волосы.

«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия

«Когда плохая голова, косметика и другие хитрости не помогают», — рассказывала актриса порталу КП.

Главное же, что помогало оставаться молодой, — ее отношение к жизни. Васильева избегала злобы и зависти, не зацикливалась на обидах и умела радоваться каждому дню.

Даже в 70 лет она ездила в провинциальные театры, чтобы сыграть роли, о которых мечтала в юности, и всегда строила планы на будущее. Коллеги вспоминали ее как человека неконфликтного и деликатного.

«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия

«Я всем уступаю. У меня робкий характер. Принимаю судьбу такой, какая она есть», — говорила актриса.

Свою молодость она поддерживала и сценой: запоминала огромные тексты, много двигалась, дышала в ритме роли, получала живую энергию зала. Театр был ее спортзалом и психологом в одном лице.

Но, пожалуй, главный секрет заключался в людях рядом. После смерти мужа ее окружили крестница и ее семья — те, кто подарил актрисе ощущение нужности и любовь. В ответ Васильева видела в людях достоинства и закрывала глаза на недостатки.

Ее жизнь оказалась почти лишена суеты, интриг и злобы, зато наполнена делом, в которое она верила до конца. И это оказалось лучшей формулой долголетия — без марафонов и жестких ограничений.

Ранее мы писали: Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно Читать дальше 30 сентября 2025
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Читать дальше 1 октября 2025
Первое название комедии «Кин-дза-дза» Данелии было слишком «понятным» и скучным: менять пришлось из-за пожара и пьяного ДТП Первое название комедии «Кин-дза-дза» Данелии было слишком «понятным» и скучным: менять пришлось из-за пожара и пьяного ДТП Читать дальше 1 октября 2025
«Становился невменяемым»: как трагично уходил Олег Даль — гений, которого ненавидели режиссеры «Становился невменяемым»: как трагично уходил Олег Даль — гений, которого ненавидели режиссеры Читать дальше 30 сентября 2025
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети Читать дальше 2 октября 2025
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей «Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей Читать дальше 2 октября 2025
«И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву? «И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву? Читать дальше 2 октября 2025
Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать Читать дальше 1 октября 2025
Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше