«Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов

Пользователи одной из запрещенных в России соцсетей устроили голосование и выбрали пять фильмов ужасов, которые, по их словам, «не отпускают» несколько дней после просмотра. Это не выбор киноведов или важных кинокритиков в пенсне — это искренний (и пугающий) вердикт тех, кто проверил каждый фильм на себе.

«Кровь стынет в жилах, а кошмары преследуют даже днем после просмотра», — озаглавили свой амбициозный топ в Сети.

1. «Психиатрическая больница Конджиам» (Gonjiam, 2018)

Корейский хоррор в формате found footage, который многие называют одним из самых страшных за последнее десятилетие. Команда блогеров проникает в заброшенную психиатрическую больницу, известную жуткими легендами, и начинает трансляцию.

Сначала всё кажется игрой, но очень скоро шоу превращается в настоящий ад.

«Конджиам» мастерски играет на клаустрофобии и страхе неизвестности, а его реалистичность (спасибо формату «найденной плёнки») заставляет мозг верить, что это могло произойти на самом деле.

2. «Палата» (The Ward, 2010)

Джон Карпентер — легенда ужасов, и даже его не самые известные работы способны напугать до мурашек. Девушка попадает в психиатрическую клинику 1960-х годов, где с пациентами происходит нечто необъяснимое. По стенам ползают тени, из углов доносятся шёпот, а врачи словно что-то скрывают.

Зрители пугаются не столько откровенных скримеров и джампскейров, сколько давящей атмосферы безысходности и паранойи. Фильм ощущается как долгий кошмар, из которого не можешь проснуться.

3. «Тишина» (Hush, 2014)

Писательница живёт в уединённом доме в лесу. Однажды к её окну приходит маньяк с арбалетом. Кажется, что это стандартный слэшер, но всё меняет одна деталь — героиня не слышит. Она не может полагаться на звук: не услышит шаги, не завопит с просьбой о помощи, не заметит, как убийца подкрадывается сзади.

«Тишину» называют мастер-классом по саспенсу. Зрители признаются, что после просмотра начинают острее чувствовать каждый шорох в доме.

4. «Оцепеневшие от страха» (Aterrados, 2017)

Аргентинский хоррор, который называют скрытым бриллиантом жанра. В обычном спальном районе начинают происходить необъяснимые вещи: по улицам бродит плачущий ребёнок, в домах появляются призраки, а люди сходят с ума.

Группа исследователей паранормального пытается разобраться, что происходит.

Фильм пугает не логикой, а чистой сюрреалистичной жутью. Здесь нет привычных объяснений — только нарастающее чувство безумия и хаоса. Судя по комментариям, после просмотра многие неделями боятся смотреть в окно ночью.

5. «Визит» (The Visit, 2015)

Под видом милой истории о поездке к бабушке и дедушке скрывается один из самых неожиданно жутких хорроров десятилетия. Дети приезжают в гости к пожилым родственникам, но те ведут себя всё страннее. Бабушка ночью бегает по дому и царапает стены, дедушка прячется в подвале.

Фильм снят в стиле found footage, что добавляет ему реализма. Зрителей пугает не столько насилие, сколько ощущение надвигающегося безумия и предательства самых близких. После просмотра кажется, что даже самые милые старики могут оказаться монстрами.

