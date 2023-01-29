Кошмары гарантированы: правда о русских мультфильмах ужаснет каждого взрослого

Многие полюбившиеся россиянам мультфильмы скрывают зловещие тайны, о которых не догадывается ни один взрослый. Стоит немного приоткрыть завесу, и добродушная детская история превращается в фильм ужасов.

Так, личность Карлсона, обаятельного добряка с пропеллером, покрыта мраком. Откуда он взялся? Не является ли этот озорник плодом фантазии Малыша? Чтобы узнать правду, нужно обратиться к «матери» персонажа Астрид Линдгрен, точнее, к ее раннему произведению, где впервые упоминается очень похожий на Карлсона герой.

Это рассказ «В сумеречной зоне», где прикованного к постели мальчика посетил летающий старичок и забрал в свою чудесную страну, где ребенок мог ходить, танцевать и есть конфеты с деревьев. Взрослым нетрудно догадаться, что гость — пришелец из загробного мира, унесший мальчика на тот свет. Получается, Карлсон не кто иной, как ангел смерти.

Мультик «Маша и Медведь» тоже не так прост, как кажется. Где родители девочки? Почему годы идут, а она не растет? Не исключено, что Маша — призрак, а ее мама и папа покинули дом после ее смерти. Теперь дух девочки тиранит Медведя, который, вероятно, и лишил ее жизни.