Кошмарный сон любого отца: куда пропал парень Жени из «Папиных дочек»

Ситком «Папины дочки» обеспечил многим юным актерам потрясающий карьерный старт. Исключением не стал Александр Горчилин, сыгравший Женю, парня Жени Васнецовой. Затем последовали роли в других сериалах, но потом актер внезапно пропал с экранов.

На самом деле Горчилин не никуда не уходил из профессии. Он «переключился» на независимые проекты в театре и кино. Так, Александра можно увидеть в фильмах «Лето», «Псих», «Ученик» и в других лентах. Горчилин успел попробовать себя в режиссуре и в дубляже фильмов.

Однако путь актера к успеху был непростым.

Дело в том, что Александра отчислили из школы после 9-го класса. Юноша воплотил кошмарный сон любого отца, ведь такого непутевого зятя Сергей Васнецов точно не принял бы в семью. Отчисление могло поставить крест на его карьере, поэтому Горчилин подделал аттестат. План сработал, и Александр поступил в театральный вуз. Обман был раскрыт, но актеру дали второй шанс, и он им воспользовался.

Сериал «Папины дочки» сделал его узнаваемым, но сам артист впоследствии жалел об этой «ошибке молодости». Мировоззрение Горчилина сильно изменилось за эти годы, а вот внешне он остался таким же. 31-летний Александр лишь обзавелся усами и бородой, чтобы выглядеть взрослее, однако его черты по-прежнему остаются миловидными.