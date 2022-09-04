Кошмарный сон Достоевского: иностранцев растоптали за обложки к русской классике

Российские читатели очень ревностно относятся к любимым произведениям и их оформлению, за что издательствам нередко достаются жесткие критические замечания. Но ошибки совершают не только оформители в России, но и за рубежом.

Издатели из разных уголков мира за долгие годы выпустили такие обложки к русским классическим произведениям, что по ним можно проводить викторину — без долгих раздумий угадать, о чем в книге идет речь, невозможно.

Это, к примеру, относится к повести Николая Гоголя «Тарас Бульба»: турецкие издатели поместили на обложку картину «Богатыри», обрезав при этом Алешу Поповича. У аргентинцев древнеславянских воинов и вовсе сменили солдаты.

Чиновник средней руки в произведении Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» у иностранцев внезапно превратился в Петра I на смертном одре.

А книжное товарищество Ливана превзошло всех, явив миру «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

Ошибки заграничных издателей россияне восприняли как глумление над великими классиками: