Кошмарный эксперимент: звезда «Комбинации» после трех пластик подряд (фото)

Несколько лет назад Татьяна Иванова решилась на преображение. Артистка записалась к пластическому хирургу, так как понимала, что своими силами не сможет добиться желаемого результата. Однако певица не догадывалась, чем обернется для нее хирургическое вмешательство.

Дело в том, что медики решили провести все три операции одновременно. Поэтому восстановление Ивановой после процедур шло заметно тяжелее и дольше, так что никто из пациентов после нее не решается на подобный шаг.

«Мне кажется, что надо мной просто провели эксперимент, потому что ни до меня, ни после — никто три операции за раз не делал», — вспоминает артистка в беседе с газетой «Жизнь ».

В итоге на выздоровление Иванова потратила четыре месяца. Первое время она даже не могла спать лежа и регулярно пила обезболивающие, которые не смогли избавить ее полностью от боли. При этом артистка осталась довольна результатом и рекомендует всем женщинам при необходимости обращаться к пластическим хирургам, но только не делать все процедуры одновременно.