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Кошмарный эксперимент: звезда «Комбинации» после трех пластик подряд (фото)

8 февраля 2023 13:30
Кошмарный эксперимент: звезда «Комбинации» после трех пластик подряд (фото)

Артистка раскрыла всю правду поклонникам.

Несколько лет назад Татьяна Иванова решилась на преображение. Артистка записалась к пластическому хирургу, так как понимала, что своими силами не сможет добиться желаемого результата. Однако певица не догадывалась, чем обернется для нее хирургическое вмешательство.

Дело в том, что медики решили провести все три операции одновременно. Поэтому восстановление Ивановой после процедур шло заметно тяжелее и дольше, так что никто из пациентов после нее не решается на подобный шаг.

Кошмарный эксперимент: звезда «Комбинации» после трех пластик подряд (фото)

«Мне кажется, что надо мной просто провели эксперимент, потому что ни до меня, ни после — никто три операции за раз не делал», — вспоминает артистка в беседе с газетой «Жизнь».

В итоге на выздоровление Иванова потратила четыре месяца. Первое время она даже не могла спать лежа и регулярно пила обезболивающие, которые не смогли избавить ее полностью от боли. При этом артистка осталась довольна результатом и рекомендует всем женщинам при необходимости обращаться к пластическим хирургам, но только не делать все процедуры одновременно.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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