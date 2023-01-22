Кошмарное зрелище: народ в шоке от постаревшей красотки из ленты «На гребне волны»

Лори Петти сыграла жгучую брюнетку в культовом боевике «На гребне волны». Ее партнером по съемочной площадке стал Киану Ривз, который, кажется, остановился во времени и перестал стареть. А вот актрисе не удалось узнать секрет молодости своего коллеги, и сегодня внешность женщины четко выдает ее возраст.

Пик популярности артистки пришелся именно на 90-е, но после этого она стала участвовать только в малопопулярных картинах. Осознав, что второго расцвета ее карьеры может не быть, она решила попробовать свои силы в качестве режиссера. Женщине даже удалось снять успешную драму «Дом покера».

Сегодня 59-летняя Лори привлекает внимание поклонников не своими успешными проектами, а необычной и заметно изменившейся внешностью. Теперь у нее короткие обесцвеченные волосы, морщины и стиль пацанки.