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Кошмарное зрелище: народ в шоке от постаревшей красотки из ленты «На гребне волны»

22 января 2023 10:45
Кошмарное зрелище: народ в шоке от постаревшей красотки из ленты «На гребне волны»

Коллега Киану не пошла по его пути.

Лори Петти сыграла жгучую брюнетку в культовом боевике «На гребне волны». Ее партнером по съемочной площадке стал Киану Ривз, который, кажется, остановился во времени и перестал стареть. А вот актрисе не удалось узнать секрет молодости своего коллеги, и сегодня внешность женщины четко выдает ее возраст.

Пик популярности артистки пришелся именно на 90-е, но после этого она стала участвовать только в малопопулярных картинах. Осознав, что второго расцвета ее карьеры может не быть, она решила попробовать свои силы в качестве режиссера. Женщине даже удалось снять успешную драму «Дом покера».

Сегодня 59-летняя Лори привлекает внимание поклонников не своими успешными проектами, а необычной и заметно изменившейся внешностью. Теперь у нее короткие обесцвеченные волосы, морщины и стиль пацанки.

Кошмарное зрелище: народ в шоке от постаревшей красотки из ленты «На гребне волны»

«От былой красоты не осталось и следа», «Помотала жизнь старушку», «Красоткой я бы ее не назвал», — высказались пользователи.

Фото: Кадр из фильма «На гребне волны» (1991), соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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