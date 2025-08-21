Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде

Представьте себе кладбище будущего: в могилах стоят камеры, а на экране — трансляция того, как тело близкого медленно разлагается. Для кого-то это звучит как ночной кошмар, для Кроненберга — как повод снять философскую драму о смерти, технологиях и людях, которые никак не могут смириться с утратой.

Его «Саван» в России прошёл почти незамеченным, хотя западные критики поставили его в топ самых жутких фильмов 2025 года — Variety вообще отвела ему второе место после громких «Грешников».

То есть страшнее, чем «Пункт назначения: Узы крови» и даже долгожданные «28 лет спустя». Но у нас, как ни странно, «Саван» не взлетел: рейтинг ниже 6, зрителей немного, а обсуждений почти нет.

На экране — Венсан Кассель в роли Карша, предпринимателя, придумавшего технологию, которая позволяет наблюдать за умершими через особые саваны с камерами.

Тут и личная трагедия: герой потерял жену и застрял в собственном горе. Тут и корпоративные войны: стартап GraveTech хотят захапать то эксцентричные венгры, то азиатские конкуренты, а параллельно ещё и русские хакеры мелькают.

В придачу — сестра-близнец погибшей, аватар-двойник на гаджетах и фирменный кроненберговский боди-хоррор: ампутации, хруст костей в неожиданных сценах и вечный вопрос «а что если?».

Кроненберг, которому уже 82, явно снимает кино не ради массового хайпа. «Саван» получился камерным и медленным, без привычных зрелищных скримеров, но с длинными диалогами и холодной картинкой, которая будто подчеркивает отчуждение персонажей.

Вроде бы хоррор, а на деле — почти медитация о смерти, горе и памяти. Неудивительно, что массовый зритель заскучал, а вот для ценителей режиссёрского почерка фильм стал настоящим подарком.

Ужасов в «Саване» хватает, но это ужасы не для зала с попкорном, а для тех, кто готов сидеть в тишине и размышлять: что страшнее — смерть или попытка наблюдать за ее последствиями?

