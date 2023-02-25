Кошмар и ужас: как Зайцеву удалось уговорить сняться в роли матери скандальной «Маленькой Веры»

Одной из самых необычных ролей в карьере Людмилы Зайцевой стала драма «Маленькая Вера». В ленте Владимира Пичула артистка перевоплотилась в мать главной героини, однако далеко не сразу согласилась на столь рискованный проект.

Дело в том, что, когда Зайвева увидела сценарий, она раскритиковала задумку режиссера. По ее мнению, молодое поколение решило испортить и очернить кинематограф, поэтому и снимает такие фильмы как «Маленькая Вера». Но Пичул не был готов к отказу, поэтому решил лично встретиться с артисткой.

В течение нескольких часов он старательно объяснял знаменитости, что на самом деле намерен показать своей картиной. В итоге он убедил Зайцеву, что «Маленькая Вера» всего лишь показывает современную реальность, в которой есть место жестокости и недопониманию.

К тому же во время беседы артистка прониклась симпатией к своей героине. Ей стало по-человечески жаль мать Веры Маргариту, и она решила принять предложение режиссера.