Кошмар для родителей: самые непослушные дети по знаку Зодиака

Далеко не все малыши напоминают безмятежных ангелочков, милых и послушных. Гораздо чаще мальчишки и девчонки своим непослушанием выводят из себя не только родителей, но и всех взрослых в радиусе ближайших десяти метров. По словам астрологов, самые капризные, строптивые и упрямые детки рождаются на свет под определенными знаками зодиака. Повзрослев, они, безусловно, меняются в лучшую сторону, но пока этого не произошло, испытывают на прочность нервы мам и пап, бабушек и дедушек, воспитателей и учителей.

Овен

Свой огненный характер Овен начинает демонстрировать окружающим еще в раннем детстве. Если требования взрослых идут вразрез с желаниями юного уроженца знака, он обязательно воспользуется возможностью топнуть ножкой и устроить грандиозную истерику. И неважно, где это произойдет - в магазине, на глазах у других покупателей, или дома, где из “зрителей” - только близкие люди.

Именно маленькие Овны чаще всего заставляют своих родителей краснеть от неловкости.

Переупрямить этих строптивых малышей невозможно, зато добиться желаемого от них можно хитростью. Важно подтолкнуть Овна в нужную сторону и заставить поверить, что это он принял решение, а не вы.

Дева

Маленькие Девы всегда делают то, что хотят, игнорируя замечания взрослых. Если юному уроженцу земного знака захочется поиграть с домашним питомцем в парикмахерскую, разрисовать недавно наклеенные обои или насыпать в чай соль, вряд ли кто-то сможет помешать ему это сделать. Девы не по-детски изобретательны, они способны придумать такие многоходовочки, чтобы запутать взрослых, что это даже вызывает восхищение.

Астрологи говорят, что сладить с юной Девой можно, направив ее энергию в мирное русло - например, отдать в подходящую по возрасту спортивную секцию или на танцы.

Водолей

Любопытство маленьких Водолеев очень часто играет с ними злую шутку. В стремлении исследовать окружающий мир они слишком часто нарушают правила поведения в детском саду, школе, в магазине.

Взрослым поведение юных представителей воздушного знака, конечно же, раздражает и вызывает больше желание наказать за шалости.

Однако астрологи советуют не торопиться - строгий выговор может навсегда отбить у ребенка природную любознательность. Куда лучше будет занять Водолея чем-нибудь новым для него и полезным, например, предложить помочь маме на кухне. Так и малыш будет при деле, и родители будут за него спокойны.