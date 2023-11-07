Кошки лежат животом вверх не просто так: вот что они пытаются «сказать» хозяевам

Перефразируя классику, кошки — это не только ценный мех, но и живые «предсказатели будущего». Они вполне способны предвосхитить то, что только должно случиться. По крайней мере, если речь идет о погоде.

Пушистые любимцы так же чувствительны к изменению климата, как барометры синоптиков. Если понаблюдать за ними, прогноз смотреть не надо: и так станет ясно, к чему готовиться в ближайшее время.

Если животные сворачиваются клубком и прикрывают лапой нос, можно ждать холодов. А вот если энергичный питомец вдруг начал передвигаться по квартире медленно и лениво, то и дело устраивается на полу, животом вверх, и раскидывает лапы, — это к теплу.

Перед сильным снегопадом или ливнем кошки предпочитают искать укрытие: забираются в домик или за диван. Еще обычно они активно вылизываются и пьют чуть больше обычного. О резком изменении погоды оповещают тем, что становятся необычно вялыми.

А гроза или другие природные катаклизмы способны вогнать «шерстяной барометр» в настоящую панику. Разумеется, это не 100% точный способ определять погоду — специальных экспериментов над котами никто не ставил. Информация основана на наблюдениях хозяев.