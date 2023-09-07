Кошатники и собачники - мимо: женщины с этими именами не любят домашних животных

Они не готовы брать на себя ответственность за питомца.

Домашние любимцы целиком и полностью зависят от своих хозяев. С ними нужно гулять, играть, кормить их и регулярно водить на осмотр к ветеринару. Не все люди готовы взять на себя ответственность за живое существо, а некоторые и вовсе могут спокойно прожить без питомца в доме. Рассказываем, среди обладательниц каких имен не найти собачниц и кошатниц.

Анастасия

Обладательница этого имени обычно категорически против животных в доме. Дело в том, что Анастасия вкладывает много времени и сил в обустройство своего жилища, не говоря уже о денежных вложениях. Одна мысль о том, что дорогостоящие обои может поцарапать непоседливый котенок или щенок приводит Настю в ужас.

Кроме того, эта женщина всегда очень занята.

У нее нет времени на то, чтобы возиться со зверьем, выгуливать по утрам и вечерам, водить к ветеринару и т.д. Поэтому, если домочадцы Анастасии захотят завести питомца, им придется, во-первых, обустроить для него отдельный уголок, а во-вторых, полностью взять все заботы о нем на себя.

Наталья

Женщина, нареченная этим именем, невероятно чистоплотна, а следовательно, брезглива. Она любит, когда в доме все аккуратно разложено по полочкам, убрано, чисто. Щенки, котята и прочие любимцы всегда приносят с собой много хлопот, в том числе с уборкой. Даже если очень сильно стараться и вычесывать питомца каждый день, в квартире все равно будет шерсть.

Для Натальи это смерти подобно.

Она не хочет находить пушистые волоски повсюду - на своей одежде, мебели, в тарелках. Поэтому обладательница имени будет твердо стоять на позиции: “Никаких животных в доме!” Максимум, на что она согласна - поселить питомца на даче и предоставить его самому себе.

Кристина

Кристина не хочет брать на себя ответственность за живое существо. Она хорошо помнит заповедь о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Возможно, в детстве у нее был негативный опыт, связанный с домашними любимцами, и с тех пор она не стремится обзавестись котенок или щенком, потому что боится снова пережить боль потери.

Обладательница этого имени согласится поселить в доме питомца только в том случае, если сможет уделять ему необходимое количество внимания и времени.

Во всех остальных случаях она твердо скажет: “Нет”.

А поскольку ритм жизни у Кристины очень высокий, завести животное она решится очень нескоро. Может быть, когда выйдет на пенсию.