Кощей не тот, кем кажется: вот что означает его имя на самом деле

Кощей — один из главных отрицательных персонажей русских сказок. Полюбили образ и кинематографисты. Эту роль исполняли многие актеры: от Александра Филиппенко и Георгия Милляра до Гоши Куценко и Константина Лавроненко. Но мало кто догадывался о происхождении имени мифического существа.

Исследователи связывают Кощея с Чернобогом, приносящим несчастья. Героя часто ассоциируют со внуком божества. Таким образом, персонаж оказывает не властителем Царства мертвых, а лишь одним из повелевающих мертвыми. В свою очередь, имя сказочного героя пришло к нам из тюркских языков.

Слово переводится как «пленник», «раб». Это может свидетельствовать о подчиненной функции Кощея. Можно сказать, что герой — это невольный стражник жуткого старого мира, который должен разрушить Иван-царевич или другой положительный персонаж.