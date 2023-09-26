Кощей Бессмертный — не иначе: ахнете, увидев сына Миледи перед смертью (фото)

Зрители признали в Викторе Авилове самого дьявола после того, как он воплотил графа Монте-Кристо. Взгляд актера пробирал до мурашек: он гениально сыграл мрачного злодея. Но артист своему успеху не радовался, а, напротив, считал, что кинематограф испортил ему жизнь.

Звезда экрана мучился от сильных болей в спине и обратился к врачам. Но было уже слишком поздно: медики обнаружили у сына Миледи рак на последней стадии. Поскольку доктора лишь разводили руками, Воланд из «Мастера и Маргариты» отправился искать спасения у известного сибирского целителя. Нетрадиционные методы не помогли.

Перед смертью Авилов сильно сдал и похудел так, что стал похож на Кощея Бессмертного.

Он говорил, что именно мистические роли довели его до страшного недуга. Во время работы над экранизацией романа Булгакова у знаменитости дважды случилась остановка сердца, и после этого его здоровье сильно пошатнулось. Виктор Васильевич полагал, что это не может быть простым совпадением, но правду уже никто не узнает.