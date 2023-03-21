Корыстный хитрец: Александр Ширвиндт раскрыл неприглядную правду о себе

Александр Ширвиндт завоевал любовь поклонников не только невероятным талантом, но и обаянием. Он подкупает своей харизмой и чувством юмора. Со стороны кажется, что Ширвиндт — неисправимый оптимист, но это не совсем так.

Недавно всенародно любимый артист открыл нелицеприятную правду о себе. 88-летний Александр Анатольевич признался, что старость дается ему с огромным трудом. Ширвиндт считает, что люди не должны скрывать свои чувства и не обязаны ходить с блаженной улыбкой, изображая из себя мудрецов. Оптимизм уничтожают многочисленные непредсказуемые болезни, которые наваливаются как снежный ком.

По словам актера, ему некомфортно среди современного поколения. Но он нашел выход — пользоваться своим положением и принимать с благосклонностью и хитрецой их заботу и преклонение. Этот корыстный подход с постоянным требованием внимания может хотя бы отчасти сгладить незавидное положение Ширвиндта, который не видит в старости никаких плюсов.