«Корова на льду»: Авербух нанес душевную травму всем фанатам Медведевой

Несколько лет назад Евгения Медведева завершила спортивную карьеру. Главные турниры и головокружительные победы остались позади. Яркая брюнетка приняла решение поберечь здоровье и сосредоточиться на другом. Теперь звезда спорта блистает в ледовых шоу. Ждали красавицу и в новой постановке Ильи Авербуха.

Недавно известный продюсер объявил о намерениях поставить спектакль по мотивам сказки Антона Сои «Корова на льду». Многие рассчитывали, что главная роль достанется Медведевой, однако это оказались лишь слухи. Фигурист опроверг, что звездой шоу будет именно серебряный призер Олимпиады.

По словам Авербуха, Женя Медведева все же появится в постановке, но главная роль отведена другой девушке. Кто будет блистать в новом шоу, пока остается тайной. Известно, что зрители также увидят Алексея Ягудина, Максима Маринина и Татьяну Тотьмянину.