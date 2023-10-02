Короткое платье, белье не надела: в Сеть угодило фото Узерли со свадьбы

Мерьем Узерли продолжает купаться в лучах собственной славы, настигшей ее после съемок в «Великолепном веке». Внимание журналистов и поклонников приковано к каждому шагу актрисы, а та и рада давать все новые поводы для пересудов.

В настоящий момент в Сети горячо обсуждают образ, который красавица-артистка выбрала для свадьбы. Звезда побывала на торжестве по случаю бракосочетания бизнесмена Атасая Камера и его возлюбленной. После расставания с Ханде Эрчел богач нашел свое счастье рядом с очаровательной Кьярой.

Для этого выхода в свет любимая наложница султана Сулеймана выбрала уж слишком провокационный аутфит.

Она надела короткое платье, обнажившее ее стройные ноги. Но этой откровенности Узерли показалось недостаточно, поэтому она отказалась от нижнего белья, несмотря на то, что у ее наряда была экстремально глубокая зона декольте.