Короткий, но точный тест: есть ли у вас проблемы с лишним весом

Тема лишнего веса не теряет своей актуальности - сколько бы ни было сказано и написано специалистами за предшествующие десятилетия, количество желающих похудеть не уменьшается. Ученые продолжают проводить исследования и зачастую приходят к любопытным результатам. Так, например, недавний эксперимент, проведенный группой экспертов из Университета Райса, показал, что существует связь между ожирением и многозадачностью. Как оказалось, люди, которые постоянно отвлекаются на оповещения в интернете и переключаются между различным контентом, имеют проблемы с самоконтролем, и, как следствие, бывают склонны к перееданию и лишнему весу. В одной из двух частей эксперимента участникам демонстрировали различные изображения, в том числе вредной еды. Выяснилось, что у людей, которые часто отвлекаются на телефон, при виде изображений пищи в мозге активизируются те же зоны, что ответственны за возникновение аппетита. Они же признались, что питают большую слабость к фастфуду.

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