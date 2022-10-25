Короткий и занимательный тест: какой цвет соответствует вашему характеру

О том, что цвета тесно связаны с человеческими чувствами, ученые рассуждали еще в далеком прошлом. Мало-помалу исследователи пришли к мысли о существовании такого феномена, как синестезия. Под нею подразумевается индивидуальный способ восприятия мира, при котором человек наполняет некоторые явления, понятия, символы и т.д. дополнительными свойствами - такими как, вкус, цвет, запах и т.д. Не следует путать синестезию с обычной игрой воображения - в отличие от нее эти ассоциации человек сохраняет на протяжении всей своей жизни. К примеру, цифра “10” для него всегда будет ассоциироваться с зеленым цветом, а произведения Бетховена - с квадратами. Интересно, что синестетиком был известный композитор Ференц Лист. Сохранились свидетельства о том что однажды он попросил репетировавший с ним оркестр “играть чуть менее розово”. Для музыканта стало открытием то, что его восприятие звука не разделяют окружающие. О том, что становится причиной синестезии, ученые со всего мира спорят до сих пор.

А что, если бы те или иные качества тоже ассоциировались с цветом? Какого цвета был бы тогда ваш характер? Ответьте на вопросы теста - и узнаете.