Короткая стрижка и мужская фигура: не поверите, как 100 лет назад выглядела идеальная женщина

Мода постоянно меняется, особенно это заметно по женским образам. Так, в начале XX века ужаснулись бы тому, какие девушки в почете у их потомков. Потому что в 1920-х был расцвет феминизма.

Женщины отвоевали себе право уйти от образа кротких соблазнительниц и стать равными мужчинам во всем. И они подчеркивали это и своим внешним видом. В частности, короткими волосами. Именно в начале прошлого столетия прекрасные дамы делали каре, которое укладывали знаменитой волной. Брови выщипывали так, что от них оставалась лишь тоненькая ниточка. Акцент же был на глазах, их всеми силами делали больше и выразительнее. Мода на губы-бантики тоже родилась именно тогда.

Изменилось и представление об идеальной фигуре. Самыми сексуальными считали обладательниц мужских форм — с широкими плечами, отсутствием талии и плоской грудью.