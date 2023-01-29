Корона с мячом для пинг-понга в центре: такого унижения не заслужил даже Карл III

Принц Чарльз, ставший новым королем Великобритании Карлом III, был 21-м наследником престола и первым, для кого изготовили новую корону. Пойти на такой шаг Виндзоров вынудило одно происшествие.

После того как Эдуард VIII отрекся от престола, он вывез из страны арочную корону короля Георга, которая и надевалась на голову монарших особ. Елизавета II не допускала даже мысли о том, чтобы попросить ненавистного ей деверя вернуть украшение. Тогда и было решено создать новое.

Однако принц Чарльз вряд ли мог представить, какое унижение ждет его впереди. Разработкой эскиза короны занимался дизайнер Луис Осман. Он решил, что символизирующий власть монарха убор должен быть одновременно и традиционным, и современным. Со своей задачей специалист справился — изделие включало в себя все нужные символы, но при этом было легким и удобным.

Изготовление короны доверили руководителю исследовательского центра в Engelhard Дэвиду Мейсону. Задача оказалась не из простых, а больше всего хлопот специалисту доставила «планета» под крестом, представляющая из себя идеальный по форме шар.

Вот только чистое золото никак не желало обретать такую форму. Времени у Мейсона оставалось мало, и тогда он пошел на крайние меры — покрыл золотом обычный шарик для игры в пинг-понг, который впоследствии и украсил корону. При этом Мейсон честно признался, что всерьез опасался за человека, который решился бы сказать принцу, что на его голове украшение с подобным «секретом».