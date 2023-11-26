Корона перейдет Уильяму: озвучена дата смерти Карла III

Смерть королевы Елизаветы II год назад стала шоком не только для миллионов подданных, но и для всего мира. После кончины матери главой британской монархии стал принц Чарльз, получивший имя Карл III. К 74-летнему королю в Великобритании относятся по-разному: многие считают, что пожилому правителю вряд ли суждено оставаться на троне много лет.

За несколько месяцев до кончины Елизаветы пользователь под ником Logan Smith точно предсказал ее дату смерти — с тех пор юзера стали считать провидцем. Мало кто обратил внимание, что тогда современный Нострадамус сделал еще одно предсказание, рассказав, когда умрет принц Чарльз.

Logan Smith предположил, что нынешнего монарха не станет 28 марта 2026 года.

После этого загадочный аккаунт исчез из социальных сетей.

Теперь все королевство тревожится за судьбу своего правителя и готовится к скорым похоронам, как пишет таблоид Mirror.