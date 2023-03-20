Короли хаоса: 3 знака Зодиака, которые обожают делать ремонт

“Ремонт нельзя закончить, но его можно начать”, - гласит народная мудрость. Именно поэтому многие люди опасаются браться за преобразование своего жилища - кажется, что процесс растянется на долгие годы. Невероятно, но есть знаки зодиака, которые получают настоящее удовольствие от перемен в доме. Они то и дело переклеивают обои, перекрашивают стены, меняют мебель… Возникает ощущение, что ремонт для них - это хобби. В какой-то мере так и есть. Астрологи назвали три знака, которые не представляют своей жизни без малярной кисти, клея для обоев и прочих рабочих инструментов заядлого любителя ремонта.

Овен

Импульсивность Овна оказывает свое влияние на все сферы его жизни, в том числе на интересы и хобби. Ремонт можно смело включить в их число - представители огненного знака любят что-нибудь менять в своем доме.

Как можно догадаться, чаще всего эти перемены носят спонтанный характер.

Увидел Овен красивый диван - купил его и поставил в комнате, надоел этот цвет обоев - переклеил на тот, к которому лежит душа.

Порой перемены в жилище этого знака происходят настолько часто, что друзья и близкие не успевают их отслеживать. А Овну только в радость вносить те или иные изменения в интерьер.

Близнецы

Близнецы известны своим непостоянством. Этот воздушный знак зодиака любит перемены вокруг себя, ему физически сложно жить в квартире, где интерьер не меняется годами. Но это досадное обстоятельство он непременно исправит.

Ремонт для Близнецов - такое же творчество, способ самовыражения, как искусство, например.

Этом знаку в кайф подбирать интерьер с нуля - он всегда занимается этим сам, без помощи профессиональных дизайнеров.

Нередко уроженцы этого знака меняют интерьер в квартире (или, по крайней мере, в свой комнате) раз в сезон, в соответствии со своим настроением в данный момент. Им нравится, когда обстановка в доме соответствует их внутреннему миру.

Водолей

Львиную долю своего свободного времени Водолей проводит дома, поэтому ему важно, чтобы его уголок был уютным, и, что немаловажно, комфортным. Поэтому он будет тратить много времени и средств на его усовершенствование.

Особую любовь этот воздушный знак питает к современным технологиям.

Если представится такая возможность, он непременно оснастит свое жилище новейшими гаджетами.

Водолей постоянно стремится к идеалу, гармонии, в том числе в обстановке своего дома. Он тратит много времени и средств на то, чтобы сделать свое жилище по-настоящему небанальным, интересным и актуальным.