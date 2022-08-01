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Королеву вынудили публично оправдаться за отъезд в США

1 августа 2022 09:55
Королеву вынудили публично оправдаться за отъезд в США

Артистку заподозрили в тайной эмиграции.

Наташа Королева объяснила свою поездку в США. Как оказалось, певица решила навестить свою мать Людмилу Порывай.

Несколько дней назад в таблоидах появилась информация об эмиграции исполнительницы. Якобы Королева тайно сбежала в США и не планирует возвращаться в Россию. Как оказалось, эти домыслы не соответствуют действительности.

Как рассказала сама артистка, ее мать долгие годы живет в Майами, но из-за состояния здоровья уже далеко не так легко, как раньше, переносит продолжительные перелеты. Именно поэтому Королева и решила слетать в отпуск именно в США, чтобы проверить свою родню.

«У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму. Что в этом плохого?» — рассуждает артистка в своих социальных сетях.

Отдельно исполнительница подчеркнула, что в ближайшие дни планирует возвращение в Россию из-за своего плотного гастрольного графика — и ни в коем случае не намерена переезжать в другую страну.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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