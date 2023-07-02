Королеву из «Двенадцати месяцев» к 50 годам перестали узнавать: убедитесь сами

О ней забыли и поклонники, и киношники.

Лиана Жвания обрела славу благодаря фильму-сказке «Двенадцать месяцев». Там она сыграла капризную Королеву. К сожалению, эта роль стала самой известной в карьере актрисы.

После премьеры «Двенадцати месяцев» Лиане Дмитриевне предрекали большое будущее и славу. Однако артистку редко звали в кино, и со временем ее карьера сосредоточилась на фильмах-спектаклях и театре. Вскоре о ней забыли и поклонники, и режиссеры.

Работа в театре стала для экранной Королевы настоящей отдушиной. Ее личная жизнь складывалась неудачно и принесла немало разочарований. У Жвании была любовь с Иммануэлем Маршаком, сыном Самуила Маршака, автора «Двенадцати месяцев». Однако эти чувства так и остались романтическими. Между Маршаком-младшим и Лианой Дмитриевной была большая разница в возрасте. К тому же сын поэта состоял в браке и воспитывал троих детей. Между ним и актрисой много лет велась переписка.

Мужем Жвании в итоге стал студент-медик. В этом браке родилась дочь Анастасия. Спустя годы союз актрисы и ее мужа треснул по швам.

Зато в начале 00-х о Лиане Дмитриевне вспомнили киношники. Ей стали предлагать роли, но все они были эпизодическими. Никто не мог узнать в 50-летней Жвании ту самую Королеву. Она стала тучной дамой с двойным подбородком и неприметным лицом.

Актрисы умерла в 71 год после многолетней борьбы с недугом.