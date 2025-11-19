«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

«Королева бензоколонки» давно стала символом советской комедии, и представить эту роль без Надежды Румянцевой уже невозможно. Тем не менее где-то в архивах лежит такая версия фильма. В то время почти половину хронометража пришлось переснимать и только благодаря этому Румянцева вообще попала в кадр.

История закулисья оказалась такой же драматичной, как сама судьба Людмилы Добрыйвечер. С самого начала был сделан неправильный выбор.

Румянцева спасла всех

Режисскр Николай Литус был категорически против того, чтобы звать на роль уже известную актрису. Румянцева после «Девчат» стала звездой, а Литусу хотелось свежего лица. Пробы прошли масштабные, и одна из претенденток, эстонская актриса Терье Луйк, моментально покорила автора. Ее утвердили, съемки стартовали без задержек, и на площадке царила уверенность, что все идет как надо.

Уверенность рухнула в один день. Готовый материал показали руководству киностудии, и реакция была резкой: Луйк назвали слишком холодной и сдержанной для роли девушки, которая должна светиться жизнью. Для комедии, построенной на обаянии главной героини, это был приговор. Актрису сняли с проекта, а вместе с ней чуть не вылетел и сам Литус.

Новый этап начался с поиска нового режиссера. На площадку пришел Алексей Мишурин, и именно он настоял на приглашении Румянцевой. Под нее переписали часть сценария, сделали акценты на озорстве, легкости и энергии.

В итоге зрители получили солнечную историю о девушке, которая не опускает руки и способна поставить на уши весь коллектив бензоколонки. Партнерами актрисы стали Алексей Кожевников и Юрий Белов, и их дуэты с Румянцевой создали ту самую искру, без которой фильм не засиял бы.

Литуса особо не наказали: его фамилия в титрах осталась, несмотря на то, что он стал лишь напарником Мишурина. Тон фильма поменялся кардинально — от строгих ноток к легкой, почти музыкальной комедии. И именно эта версия стала классикой.

Если бы киностудия не отказала первой актрисе так резко, Румянцева могла бы остаться всего лишь звездой «Девчат». Судьба распорядилась иначе. Пересъемка спасла проект и подарила зрителям одну из самых любимых героинь советского кино.

Ранее мы писали: Лию Ахеджакову убрали из легендарной комедии Рязанова: в кадре вместо нее другая скандально известная звезда