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Королевскую семью ждет полный крах: брат Карла III пошел по стопам принца Гарри

30 апреля 2023 08:50
Королевскую семью ждет полный крах: брат Карла III пошел по стопам принца Гарри

Британский монарх переживает сложный жизненный период.

Похоже, что после смерти Елизаветы ll ее родственники начали забывать о строгих правилах королевской семьи и даже о банальном приличии. Подтверждает этот домысел и тот факт, что всего несколько месяцев назад брат Карла lll был обвинен в домогательствах, за что его и изгнали из дворца.

Но принц Эндрю нашел выход. The Sun пишет, что аристократ пристально следит за жизнью своего племянника и его жены, обдумывая свои дальнейшие действия. И это неудивительно, поскольку Гарри и Меган даже после отречения от престола сохранили свою популярность.

Королевскую семью ждет полный крах: брат Карла III пошел по стопам принца Гарри

Однако эта пара получила известность благодаря громким и скандальным высказываниям, которые принесли им немало выгоды и при этом сильно шокировали поклонников правящей династии. Глядя на этот пример, легко догадаться, что предпримет принц Эндрю для сохранения своего роскошного образа жизни. И в этом случае действующему английскому королю можно лишь посочувствовать.

Фото: Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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