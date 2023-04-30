Королевскую семью ждет полный крах: брат Карла III пошел по стопам принца Гарри

Похоже, что после смерти Елизаветы ll ее родственники начали забывать о строгих правилах королевской семьи и даже о банальном приличии. Подтверждает этот домысел и тот факт, что всего несколько месяцев назад брат Карла lll был обвинен в домогательствах, за что его и изгнали из дворца.

Но принц Эндрю нашел выход. The Sun пишет, что аристократ пристально следит за жизнью своего племянника и его жены, обдумывая свои дальнейшие действия. И это неудивительно, поскольку Гарри и Меган даже после отречения от престола сохранили свою популярность.

Однако эта пара получила известность благодаря громким и скандальным высказываниям, которые принесли им немало выгоды и при этом сильно шокировали поклонников правящей династии. Глядя на этот пример, легко догадаться, что предпримет принц Эндрю для сохранения своего роскошного образа жизни. И в этом случае действующему английскому королю можно лишь посочувствовать.