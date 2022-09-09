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Киноафиша Статьи Королевской семьи не достойна: принц Гарри открестился от Меган Маркл

Королевской семьи не достойна: принц Гарри открестился от Меган Маркл

9 сентября 2022 11:00
Королевской семьи не достойна: принц Гарри открестился от Меган Маркл

На этот раз принц отдал предпочтение своим родным.

Принц Гарри, переживающий горькую утрату, встал перед непростым выбором. Герцог Сассекский так и не успел повидаться с любимой бабушкой Елизаветой II. О ее смерти стало известно, когда он направлялся в замок Балморал.

При этом принц открестился от своей супруги Меган Маркл, которая осталась в Лондоне. Выяснилось, что Гарри не взял с собой возлюбленную, посчитав, что она не достойна того, чтобы быть рядом с членами королевской семьи в столь тяжелое для них время.

Также в СМИ обсуждают тот факт, что никто из близких королевы не желает видеть оскандалившуюся Маркл на церемонии прощания, о чем Гарри осведомлен. «Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что в Балморале нет никого, кто искренне хотел бы увидеть Меган», — передают слова инсайдера журналисты BBC.

Отметим, что 8 сентября врачи сообщили об ухудшении состояния Ее Величества. В тот же день королева скончалась в возрасте 96 лет.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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