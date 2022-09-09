Королевской семьи не достойна: принц Гарри открестился от Меган Маркл

Принц Гарри, переживающий горькую утрату, встал перед непростым выбором. Герцог Сассекский так и не успел повидаться с любимой бабушкой Елизаветой II. О ее смерти стало известно, когда он направлялся в замок Балморал.

При этом принц открестился от своей супруги Меган Маркл, которая осталась в Лондоне. Выяснилось, что Гарри не взял с собой возлюбленную, посчитав, что она не достойна того, чтобы быть рядом с членами королевской семьи в столь тяжелое для них время.

Также в СМИ обсуждают тот факт, что никто из близких королевы не желает видеть оскандалившуюся Маркл на церемонии прощания, о чем Гарри осведомлен. «Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что в Балморале нет никого, кто искренне хотел бы увидеть Меган», — передают слова инсайдера журналисты BBC.

Отметим, что 8 сентября врачи сообщили об ухудшении состояния Ее Величества. В тот же день королева скончалась в возрасте 96 лет.