Королевское долголетие за копейки: этот напиток позволил Елизавете II дожить до 96

В прошлом году ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Она правила страной дольше всех — с 1952-го по 2022-й. На момент смерти монаршей особе было 96 лет. Дожить до такого возраста женщине помог специальный рацион.

Кроме занятий спортом и регулярных медицинских осмотров королева также соблюдала особую диету. В ее основе — напиток, который доступен каждому. Ячменная вода, приправленная лимонным соком, полюбилась всей королевской семье. Чтобы приготовить ее, нужны лишь полстакана перловки, кипяток, пара лимонов и апельсинов. По вкусу туда также добавляли коричневый сахар. Именно этому напитку приписывали здоровый цвет лица Елизаветы.

Конечно же, королева пила и чай, как все британцы. Одним из любимых блюд у нее была рыба, ее подавали к столу ежедневно вместе со свежими овощами, птицей и дичью.