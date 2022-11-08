Королевский «зоопарк»: шокирующие слова принца Гарри о семье предали огласке

Британцы и члены королевской семьи находятся в ожидании выхода мемуаров принца Гарри под названием «Запасной». И если первые ждут 10 января 2023 года с нескрываемым любопытством, то вторые — с неподдельным ужасом.

Переживать королю Карлу III и его близким есть о чем. Монарх помнит скандальное интервью, которое Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, дали Опре Уинфри. Тогда герцоги Сассекские поделились довольно пикантными подробностями о жизни в Букингемском дворце, которые впоследствии обсуждал весь мир.

От обязанностей членов монаршей семьи супруги отказались еще в 2020 году. Возлюбленные пожелали вести самостоятельную жизнь в США, но то и дело вспоминают своих титулованных родственников. Мириться с затаившими на него обиду родными Гарри, судя по всему, не намерен.

Теперь в Сети обсуждаются слова герцога, которые предали огласке еще до того, как его книга увидела свет. Ряд британских СМИ пишет, что в своих мемуарах жизнь в королевской семье принц называет зоопарком. Все это вновь заставило инсайдеров говорить о том, что произведение Гарри сделает невозможным его воссоединение с родственниками.