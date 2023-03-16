Королевская свадьба повергла народ в шок: такого от юной принцессы точно не ждали (фото)

Король Иордании Абдалла II отдал замуж свою дочь — принцессу Иман. В Сеть уже утекли снимки, сделанные во время торжества. Увиденное потрясло многих.

Избранником монаршей особы стал финансист Джамиль Александр Термиотис. Свадьбу играли в частной резиденции королевского семейства. К слову, присутствовали на ней только самые родные и близкие.

Невеста шла к алтарю, усыпанному белыми цветами, в платье средневекового стиля, сшитом для нее модным домом Dior на заказ. Наряд получился весьма скромным — принцесса отказалась от пышной юбки, открытой зоны декольте и предпочла короткий шлейф оттенка слоновой кости.

Интернет-пользователи отметили, что и образ принцессы, и вся свадьба были лишены роскоши и размаха, которых так ждут от восточных торжеств. При этом мнения разделились: одни отметили, что все было сделано со вкусом, а другие уверены, что церемония бракосочетания должна была пройти с королевским размахом.