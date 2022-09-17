Королевская сокровищница: озвучена судьба баснословного наследства Елизаветы II

Согласно оценкам экспертов, личные средства умершей королевы Елизаветы II составляли примерно 447 миллионов долларов. Это и ее наследство от почивших родственников, и доходы от владений короны – королевской семье принадлежит имущество стоимостью 10 миллиардов долларов. Теперь этот доход перейдет к новому королю Великобритании Карлу III. Преемник Елизаветы также наследует герцогство Ланкастерское, годовая прибыль от которого составляет 24 миллиона долларов, и королевскую сокровищницу.

У королевы Елизаветы также есть трое других детей – Анна, Эндрю и Эдвард, а у них свои дети, о которых Елизавета также наверняка позаботилась.

Скорее всего в ближайшее время королевскую семью ждет череда переездов. Король Карл III получил приоритет в выборе резиденций, за ним по «старшинству» следует принц Уильям. Вероятнее всего, лондонской резиденцией Чарльза станет Букингемский дворец.