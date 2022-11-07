Королевская кровь: истинные леди рождаются лишь под этими знаками Зодиака

“Ах, какое блаженство знать, что я совершенство, знать, что я идеал”, - пела Мэри Поппинс в популярном советском фильме. Однако самая известная в мире няня вряд ли могла бы соперничать с представительницами трех знаков зодиака. По мнению астрологов, настоящие леди - вот уж точно “от туфелек до шляпки” - рождаются под определенными созвездиями. Рассказываем, под какими именно.

Лев

Достаточно бросить один взгляд на Львицу, чтобы понять - вот она, истинная королева зодиака. Представительницы огненного знака от природы наделены удивительным вкусом, тактом и манерой держать себя в обществе.

При этом Львицы знают, что на них постоянно обращены как минимум десятки глаз, но ничуть этого не смущаются, а продолжают идти по жизни с гордо поднятой головой.

Конечно, уроженки знака много времени уделяют своему имиджу и саморазвитию, но основные качества, необходимые для того, чтобы прослыть настоящей леди, заложены в них с самого рождения. С течением времени Львица только оттачивает эти навыки до совершенства.

Весы

Женщина-Весы всегда выглядит и ведет себя так, как положено представительнице голубых кровей. Уроженка воздушного знака никогда не наденет на себя вульгарную и безвкусную одежду, не позволит себе вступать в пустые и мелочные споры, а также не опустится до сплетен и прочих вещей, которые способны нанести урон ее безупречной репутации.

Но делает она это не потому, что боится осуждения, а потому, что все это не вызывает у нее ни малейшего интереса.

Кроме того, женщина-Весы обладает удивительной способностью сохранять лицо в любой, даже самой неловкой ситуации, разрядить обстановку уместной шуткой или виртуозно перевести разговор на другую тему.

Рыбы

Представительницы водного знака ведут себя так, что невольно возникает подозрение - в роду Рыбки обязательно были особы голубых кровей. Однако даже если это на самом деле не так, уроженки знака выглядят и ведут себя с утонченностью и шармом истинных леди.

Женщины-Рыбы могли бы читать лекции и проводить мастер-классы на тему “Как стать принцессой”, и, вероятно, люди шли бы на них толпами, потому что одного взгляда на спикера достаточно, чтобы понять - ей действительно есть о чем рассказать аудитории.

Впрочем, перенять тот аристократизм, который присущ представительницам этого знака, практически невозможно.