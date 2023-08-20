Королевой в подметки не годится: первая жена Николаева была ни рыба ни мясо

Игорь Николаев ради Наташи Королевой бросил свою первую супругу. В 18 лет музыкант женился на однокласснице Елене Кудряшовой. Жена до беспамятства любила композитора, но спасти семью не смогла.

Встреча с молодой и эффектной брюнеткой навсегда изменила жизнь Николаева. Дельфин уже не представлял своего существования без любимой Русалки. Даже дочь Юля не остановила артиста от развода.

Для Кудряшовой измена любимого мужа, с которого она сдувала пылинки, стала большим потрясением.

Но понять Николаева можно: устоять перед юной Королевой было не так-то просто. К тому же жена исполнителя, в отличие от его любовницы, красотой никогда не блистала.

В Сети есть архивный снимок Кудряшовой. Первая жена Николаева даже в молодости была ни рыба ни мяса. Королевой она и в подметки не годилась, поэтому нет ничего удивительного в том, что артист ушел от своей благоверной навстречу новой любви.