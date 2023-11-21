Королевой не постеснялась: известная певица пофлиртовала с Тарзаном

При виде Сергея Глушко, известного как Тарзан, женщины теряют голову. Не сдержалась и одна популярная артистка. На глазах у изумленной жены бодибилдера Ольга Бузова принялась заигрывать с ним.

После развода с Дмитрием Тарасовым певица не может наладить личную жизнь. Судя по всему, она так сильно соскучилась по мужскому вниманию, что готова бросаться даже на «женатиков».

На съемки шоу Comedy Club стриптизер пришел вместе с Наташей Королевой, еще не зная, что его ждет. Экс-ведущая «Дома-2» провокационным заявлением подлила масла в огонь потухающей любви звездной пары.

«Тарзан, я хочу тебя в Африке!» — обратилась она к возлюбленному коллеги по цеху.

Бузова уточнила, что имеет в виду участие сердцееда в проекте «Звезды в Африке». И даже позвала супругу красавчика.

«Поехали с нами!» — сказала теледива.

Остается только надеяться, что «русалка» отнеслась к ситуации с пониманием и не устроила своему благоверному дома скандал.