Королевой красоты не назовешь: какой выросла единственная внучка Маслякова

Внучке знаменитого ведущего КВН Александра Маслякова уже 16 лет. Девушку зовут Таисия Маслякова – и она тоже телеведущая. Впрочем, как и ее отец – Александр Масляков-младший.

Зрители дали Таисии прозвище Несмеяна. Девочку часто показывали на концертах в зрительном зале, но почти всегда ее лицо было каменным – юмор КВН был ей не по душе.

В 2017 году вечно скучающую Таисию поставили ведущей детского КВН, однако в этой роли она продержалась всего пару лет.

Правда, в 2021-м Таисию Маслякову вновь вернули в программу, которая она ведет все так же – без энтузиазма. Параллельно девушка развивает блогерскую карьеру. Но по слухам, КВН и по сей день приносит семье Масляковых огромные деньги, так что Таисии придется потерпеть.