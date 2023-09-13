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Киноафиша Статьи Королева турецких сериалов вернулась: зрители в восторге от новой роли Ханде Эрчел

Королева турецких сериалов вернулась: зрители в восторге от новой роли Ханде Эрчел

13 сентября 2023 13:15
Королева турецких сериалов вернулась: зрители в восторге от новой роли Ханде Эрчел

Фанаты с нетерпением ждут очередную роль актрисы.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снова появится на экранах уже этой осенью. Ханде Эрчел сыграет в новом сериале под названием «Два незнакомца». Девушка уже давно не радовала новыми проектами, поэтому новость о съемках заставила всех ее поклонников ликовать.

Партнером Эрчел на съемочной площадке стал Бурак Дениз. Эта пара полюбилась зрителям еще по сериалу «Любовь не понимает слов». Артисты прекрасно смотрятся вместе, а «химия» между ними не хуже, чем с Керемом Бюрсином.

История будет развиваться вокруг Лейлы, сотрудники прокуратуры. На месте преступления девушка встретит журналиста по имени Кенан, который окажется намного ближе к убийце, чем можно было представить. Проект обещает быть захватывающим и романтичным. «Уже люблю этот сериал», «Наша богиня опять сияет в кадре», — не сдерживают радости фанаты Ханде.

Фото: Кадр из сериала «Чёрная жемчужина»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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