Королева турецких сериалов вернулась: зрители в восторге от новой роли Ханде Эрчел

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снова появится на экранах уже этой осенью. Ханде Эрчел сыграет в новом сериале под названием «Два незнакомца». Девушка уже давно не радовала новыми проектами, поэтому новость о съемках заставила всех ее поклонников ликовать.

Партнером Эрчел на съемочной площадке стал Бурак Дениз. Эта пара полюбилась зрителям еще по сериалу «Любовь не понимает слов». Артисты прекрасно смотрятся вместе, а «химия» между ними не хуже, чем с Керемом Бюрсином.

История будет развиваться вокруг Лейлы, сотрудники прокуратуры. На месте преступления девушка встретит журналиста по имени Кенан, который окажется намного ближе к убийце, чем можно было представить. Проект обещает быть захватывающим и романтичным. «Уже люблю этот сериал», «Наша богиня опять сияет в кадре», — не сдерживают радости фанаты Ханде.