Королева TikTok показала фото до популярности: вы не поверите своим глазам (честное фото)

В школе она была пышкой.

25-летняя американка филиппинского происхождения Белла Порч является одной из главных звезд TikTok. За страницей девушки следят около 100 миллионов поклонников, а каждое ее короткое видео становится событием.

Прославившись в TikTok благодаря очаровательной внешности и яркой мимике, Белла показала и свой музыкальный талант – девушка выпустила несколько успешных синглов, взорвавших чаты.

Но до звездного прорыва жизнь этой красавицы была не сладкой.

В школьные годы Белла Порч отличалась полнотой, и над ней постоянно издевались одноклассники. Белла долгие годы страдала от депрессии – даже на фото с выпускного она выглядит невероятной грустной. Соцсети помогли Белле стать счастливой и наконец почувствовать себя привлекательной.