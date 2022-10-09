Королева связалась с преступником: Крутой ошарашил правдой о поступке коллеги

Композитор Игорь Крутой вспомнил о неприятной истории, которая в 90-е годы произошла с Наташей Королевой, тогда еще женой Игоря Николаева. Пара копила на квартиру для молодой певицы. И вот, когда нужная сумма была на руках, оставалась лишь поменять ее на доллары. Однако в те времена обмен валюты проводился не в банках, а у «специальных людей».

Крутой был дома у Королевой во время того самого обмена и по сути стал свидетелем преступления. «Наташка побежала в другую комнату пересчитывать деньги. Она человек недоверчивый. И вот оттуда раздался ее леденящий душу крик:

“Мы нищие!”», — рассказал композитор в программе «Судьба человека» .

В пачках стодолларовые купюры были только сверху, а внутри оказалась мелочь в виде однодолларовых бумажек.