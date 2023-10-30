Королева раскрыла, благодаря кому она попала в известное шоу на федеральном канале

Наташа Королева давненько не «светилась» в крупных проектах. Но в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» певице удалось блеснуть в качестве члена жюри. Правда, как оказалось, заслуги самой Королевой в этом триумфе нет.

«Протолкнула» артистку в самое популярное музыкальное шоу страны вовсе не протекция сильных мира сего. Помогла мать. Людмила Порывай — ярая фанатка «Ну-ка, все вместе!». Она смотрела все выпуски и все сезоны программы.

Родительница в итоге и настояла, чтобы Наташа Королева наконец-то приняла приглашение организаторов и стала одним из членов жюри. О том, что пошла на поводу у матери, певица ни на минуту не пожалела. Вместе с Порывай дочь стала поклонницей программы и теперь старается не пропускать выпуски, чтобы получить истинное удовольствие от выступлений участников и, конечно, посмотреть на себя в нарядных платьях.