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Королева раскрыла, благодаря кому она попала в известное шоу на федеральном канале

30 октября 2023 12:30
Королева раскрыла, благодаря кому она попала в известное шоу на федеральном канале

Покровитель не пожелал оставаться в тени.

Наташа Королева давненько не «светилась» в крупных проектах. Но в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» певице удалось блеснуть в качестве члена жюри. Правда, как оказалось, заслуги самой Королевой в этом триумфе нет.

«Протолкнула» артистку в самое популярное музыкальное шоу страны вовсе не протекция сильных мира сего. Помогла мать. Людмила Порывай — ярая фанатка «Ну-ка, все вместе!». Она смотрела все выпуски и все сезоны программы.

Родительница в итоге и настояла, чтобы Наташа Королева наконец-то приняла приглашение организаторов и стала одним из членов жюри. О том, что пошла на поводу у матери, певица ни на минуту не пожалела. Вместе с Порывай дочь стала поклонницей программы и теперь старается не пропускать выпуски, чтобы получить истинное удовольствие от выступлений участников и, конечно, посмотреть на себя в нарядных платьях.

Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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