Королева поставила на место больного Николаева: оказалось достаточно и двух слов

Игорь Николаев переживает непростые времена. Знаменитого композитора сразил обширный инфаркт, также ему пришлось пройти через сложную операцию. Николаев уже выписался из больницы, но впереди артиста ждет долгое восстановление. Пока многие коллеги поддерживали звезду, Наташа Королева выкинула неожиданный номер.

Певица участвовала в шоу «Битва поколений», где исполнила хит «Дельфин и русалка». Песня появилась в те времена, когда Королева и Николаев были любящей парой. Супруги выступали вместе, и их романтическая история привлекала тысячи поклонников. В 2001 году парочка неожиданно развелась после девяти лет брака.

Любовь дуэта осталась в далеком прошлом. Сейчас супруга Тарзана с иронией вспоминает о своем первом союзе, подшучивая над экс-супругом. Исполнив популярную композицию, исполнительница со смехом произнесла: «Но все же будешь вспоминать ты про усатого дельфина».